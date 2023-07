Rithm Capital Corp. est un gestionnaire d'investissement qui exploite une plateforme hypothécaire verticalement intégrée et investit dans l'immobilier et les opportunités connexes. La société est structurée comme un fonds d'investissement immobilier à gestion interne (REIT). Son portefeuille comprend des droits de gestion hypothécaire, des sociétés d'origination et de gestion de prêts hypothécaires, des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, des immeubles locatifs unifamiliaux, des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation et d'autres investissements opportunistes. Ses segments sont les suivants : Origination, Servicing, MSR Related Investments, Residential Securities, Properties and Loans, Consumer Loans et Mortgage Loans Receivable. Son segment Origination fournit des prêts d'achat et de refinancement aux consommateurs à travers tous les canaux, y compris les canaux de prêts directs aux consommateurs, de détail, de gros et correspondants. Son segment Servicing opère par le biais de sa division de gestion des prêts productifs et d'une division de gestion spéciale, Shellpoint Mortgage Servicing (SMS).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé