Rithm Capital Corp. est un gestionnaire d'actifs mondial spécialisé dans l'immobilier, le crédit et les services financiers. Les investissements de la société dans des actifs liés à l'immobilier comprennent sa participation dans des sociétés d'exploitation, y compris des plateformes d'origination et de gestion détenues par des filiales à part entière, Newrez LLC (Newrez) et Genesis Capital LLC (Genesis), ainsi que des investissements dans des entreprises de location de maisons individuelles (SFR), de titres, d'évaluation et de préservation et d'entretien des biens immobiliers. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Origination and Servicing, Investment Portfolio, Mortgage Loans Receivable, Asset Management et Corporate. Le portefeuille d'investissement se compose d'investissements liés aux droits de gestion hypothécaire (MSR), de titres immobiliers, de propriétés et de prêts hypothécaires résidentiels, de prêts à la consommation, de certains investissements auxiliaires et d'investissements par mise en équivalence. La société exerce ses activités de gestion d'actifs principalement par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Sculptor Capital Management, Inc. (Sculptor).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé