Sculptor Capital, le fonds spéculatif au cœur d'une récente et âpre bataille d'OPA, est en train de bouleverser ses rangs, une poignée de cadres supérieurs, dont un éminent gestionnaire de fonds, quittant l'entreprise.

Jimmy Levin, directeur des investissements et associé gérant de Sculptor, a annoncé les départs et les promotions dans un mémo adressé à l'entreprise et dont Reuters a eu connaissance.

Il a indiqué que le directeur financier Dava Ritchea partait pour une "nouvelle opportunité", tandis que le directeur juridique David Levine "passera à autre chose". Louisa Church, responsable du groupe des partenaires clients pour la région EMEA, quitte également l'entreprise, selon le mémo.

Ghassan Ayoub, qui a rejoint Sculptor il y a plus de vingt ans et était dernièrement directeur général exécutif et responsable mondial de l'arbitrage des convertibles et des dérivés au sein de la société, ainsi que membre du comité de portefeuille, quitte également la société. "Ghassan a accompli un travail considérable au cours d'une longue période et nous lui souhaitons bonne chance", a écrit M. Levin dans le mémo.

M. Ayoub rejoint le fonds spéculatif rival Millennium, qui gère 62 milliards de dollars, selon deux sources au fait de l'affaire. Bloomberg a été le premier à annoncer le départ de M. Ayoub.

Un porte-parole de Millennium s'est refusé à tout commentaire.

Ce remaniement de l'équipe dirigeante intervient quelques mois seulement après une lutte acharnée pour l'avenir de Sculptor, qui était à l'époque le plus grand fonds spéculatif américain coté en bourse, avec quelque 33 milliards de dollars d'actifs.

Après que l'entreprise a accepté de se vendre à la société d'investissement immobilier Rithm Capital, un groupe d'investisseurs bien connus, dont Boaz Weinstein de Saba Capital, Bill Ackman de Pershing Square Capital Management et Marc Lasry d'Avenue Capital Group, a tenté de racheter Sculptor pour un prix plus élevé.

L'avenir de Levin a fait l'objet d'un drame, Rithm promettant de le maintenir en place, arguant du fait que les investisseurs préféraient la continuité. Le groupe Weinstein n'aurait pas maintenu Levin dans ses fonctions. Rithm a conclu l'achat de Sculptor à la fin de l'année dernière.

Stéphane Mantelin a été promu responsable mondial de l'arbitrage des convertibles et des dérivés et a rejoint le comité de portefeuille et le comité des risques.

Ellen Conti sera directrice financière et Julie Siegel sera directrice juridique.