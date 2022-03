RIV Capital rachète Etain Health et parie sur le fait que New York deviendra une plaque tournante du pot. 30/03/2022 | 12:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le véhicule d'investissement RIV Capital va racheter le dispensaire de cannabis Etain Health pour un montant de près de 250 millions de dollars, ont annoncé les sociétés mercredi, en misant sur le fait que l'État de New York est en passe de devenir un des principaux marchés de la marijuana dans le monde. New York a légalisé l'usage récréatif de la marijuana en mars de l'année dernière et est sur le point de dépasser la Californie en tant que plus grand marché légal de l'herbe. Dix-sept autres États ont légalisé la marijuana récréative, le tout au mépris de la loi fédérale, qui en interdit toujours l'usage. Les licences permettant d'ouvrir des points de vente de marijuana récréative à New York seront délivrées plus tard dans l'année, mais Etain et neuf autres sociétés qui possèdent des licences pour l'herbe médicale dans l'État sont les mieux placées pour tirer profit de l'ouverture du marché récréatif. RIV Capital a également nommé Mark Sims au poste de directeur général de la société, en remplacement de Narb Alexandrian, qui s'est retiré pour poursuivre d'autres opportunités. Lancée en 2015, la société familiale Etain possède quatre magasins à New York, dont un à Manhattan.Ses produits comprennent des huiles de bien-être, des sprays oraux et des stylos à vape. Le RIV a la capacité d'étendre les magasins à huit, dont trois seront destinés à des installations à usage adulte ou à des dispensaires, a déclaré Sims à Reuters. "Le marché de New York a tendance à être l'un des meilleurs marchés du pays. Les choses qui se passent à New York peuvent avoir un impact sur la région des trois États ainsi que sur le reste du pays du point de vue de l'image de marque", a-t-il ajouté. Le RIV, qui appartenait au producteur de pot canadien Canopy Growth, versera à Etain 212 millions de dollars en espèces et environ 35 millions de dollars en actions. Après s'être séparé de Canopy en 2020, RIV a reçu un investissement de 150 millions de dollars de la branche cannabis de la société de jardinage Scotts Miracle-Gro, qu'elle compte utiliser pour financer la partie en espèces de la transaction.

© Zonebourse avec Reuters 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur RIV CAPITAL INC. 12:48 RIV Capital rachète Etain Health et parie sur le fait que New York deviendra une plaque.. ZR 01/03 RIV Capital Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois ter.. CI