River & Mercantile UK Micro Cap Investment Co Ltd - société de conseil et de gestion d'actifs basée à Londres - Andrew Chapman, directeur non exécutif et président, quitte son poste le 11 mars. Chapman fait partie du conseil d'administration depuis sa création en octobre 2014. Il nomme John Blowers, administrateur non exécutif, au poste de président du conseil d'administration.

M. Blowers déclare : "Andrew a été une présence positive constante depuis le lancement de RMMC, et son expérience et ses conseils avisés nous manqueront. Le conseil d'administration lui souhaite bonne chance et le remercie pour ses services.

Cours actuel de l'action : 163,44 pence

Variation sur 12 mois : + 6,8

