River & Mercantile UK Micro Cap Investment Co Ltd - société de conseil et de gestion d'actifs basée à Londres - change de nom pour devenir River UK Micro Cap Ltd, avec effet immédiat.

Cours actuel de l'action : 183,17 pence l'unité, clôture en baisse de 0,7 % mardi à Londres.

Variation sur 12 mois : en hausse de 23%

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

