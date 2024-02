RiverFort Global Opportunities plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société se concentre principalement sur l'investissement dans des sociétés junior cotées en bourse par le biais d'investissements en dette ou en dette liée à des actions. Elle investit en fournissant un financement par emprunt lié à des actions à des sociétés de croissance publiques et privées à petite capitalisation dans les secteurs de la technologie, des ressources naturelles, de l'énergie, de la finance, des soins de santé, de l'immobilier et des industries spécialisées. La société s'attache à combler le déficit de financement des petites entreprises. Elle cherche à assurer une protection contre le risque de baisse en se concentrant sur l'investissement dans des sociétés utilisant des instruments convertibles, mezzanine, de dette senior, et de redevance/revenu à long terme. Le portefeuille d'investissement de la société est divisé en catégories, qui comprennent les investissements dans les dettes et les dettes liées à des actions, les investissements dans les offres publiques initiales (IPO), les investissements dans les actions et autres, et les ressources de trésorerie. RiverFort Global Capital Limited est le conseiller en investissement de la Société.

Secteur Services de placements diversifiés