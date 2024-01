Riverside Resources Inc. est une société d'exploration et d'évaluation minières. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation d'actifs dans les Amériques, notamment au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ses projets canadiens comprennent le projet aurifère Oakes, le projet Duc et le projet aurifère Pichette. Ses projets mexicains comprennent le projet La Union, le projet d'or-argent Los Cuarentas, le projet d'or-argent La Silla, le projet d'or-argent Cecilia, le projet d'or Sandy et le projet de cuivre-or Ariel. Le projet Oakes est situé dans le canton d'Oakes, juste au nord de la route nationale canadienne 11 et à environ deux kilomètres (km) au nord de la ville de Long Lac, en Ontario. Le projet Duc est situé au sud de la ville de Kapuskasing, dans le district minier de Porcupine, et a une superficie d'environ 600 hectares. Le projet Longrose se trouve dans la ceinture de roches vertes Beardmore-Geraldton, qui est située le long de la frontière entre les sous-provinces de Wabigoon et de Quetico dans la province du Bouclier canadien.

Secteur Sociétés minières intégrées