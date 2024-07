Riverstone Credit Opportunities Income Plc est une société d'investissement à capital fixe à gestion externe basée au Royaume-Uni. La société prête aux entreprises qui construisent et exploitent les infrastructures utilisées pour générer, transporter, stocker et distribuer les sources d'énergie renouvelables et conventionnelles, ainsi qu'aux entreprises qui fournissent des services à ces infrastructures. Elle cherche à générer des rendements constants pour ses actionnaires, principalement sous la forme de distributions de revenus, en accordant des prêts garantis de premier rang à des entreprises du secteur de l'énergie. Elle se repositionne stratégiquement vers des entreprises qui cherchent à faciliter la transition énergétique en décarbonisant les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture, en construisant des infrastructures durables et en réduisant ou en séquestrant les émissions de carbone. Elle cherche à s'assurer que ses investissements ont un impact positif sur le changement climatique en structurant chaque opération sous la forme d'un prêt vert ou d'un prêt lié au développement durable. Son gestionnaire d'investissement est Riverstone Investment Group LLC.