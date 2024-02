(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Riverstone Credit Opportunities Income PLC - Investisseur en crédit pour les infrastructures énergétiques et la transition énergétique basé à Londres - La valeur nette d'inventaire était de 1,06 USD par action au 31 décembre, en baisse par rapport à 1,08 USD à la même date l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour 2023 était positif de 6,4 %, après avoir été positif de 14,5 % l'année précédente. Déclaration d'un dividende trimestriel de 2,5 cents US par action. Elle se dit satisfaite de son portefeuille dynamique d'investissements et de la réserve actuelle de nouvelles opportunités.

----------

UIL Ltd - Société d'investissement à capital fixe constituée aux Bermudes - Le rendement total de la valeur nette d'inventaire (VNI) pour les six mois se terminant le 31 décembre est positif de 4,2 %, après avoir été négatif de 6,5 % l'année précédente. La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 204,04 pence, en baisse par rapport à 240,02 pence à la même date en 2022, mais en hausse de 2,1 % par rapport à 199,87 pence au 30 juin. Déclaration d'un deuxième dividende trimestriel inchangé de 2,00 pence. Elle déclare que les perspectives économiques restent positives et que les banques centrales devraient abaisser les taux d'intérêt, et reste "prudemment optimiste" quant aux perspectives de son portefeuille. Le président Peter Burrows, qui a pris ses fonctions en 2015, quittera le conseil d'administration le 31 mars et sera remplacé par le directeur Stuart Bridges.

----------

Hydro Hotel Eastbourne PLC - Opérateur hôtelier basé à Eastbourne, en Angleterre - Le bénéfice avant impôts pour l'année au 31 octobre s'élève à 310 407 GBP, soit une baisse de 30 % par rapport aux 445 211 GBP. Le bénéfice par action est passé de 56,12 pence à 39,32 pence. Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,7% pour atteindre 4,4 millions de livres sterling, après avoir augmenté de 58% pour atteindre 4,4 millions de livres sterling. Le coût des ventes a augmenté de 6,0 %, passant de 3,7 millions de livres sterling à 3,9 millions de livres sterling. La société déclare que "l'environnement commercial pour l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme reste difficile avec la crise continue du coût de la vie et l'inflation élevée ayant un impact sur les coûts d'exploitation et la demande des consommateurs", et que les coûts de réparation ont "augmenté de manière significative" au cours de l'année. La société versera un dividende intérimaire de 12,0 pence par action, en baisse par rapport à 23,0 pence. Les administrateurs ne proposent pas de verser un dividende final.

----------

KRM22 PLC - Société d'investissement dans les technologies et les logiciels basée à Londres - déclare qu'elle exécute son plan visant à augmenter la valeur des revenus annuels récurrents à 10 millions de livres sterling en développant de nouveaux produits. Depuis mercredi, les revenus récurrents annuels s'élèvent à 5,8 millions de livres sterling, contre 4,6 millions de livres sterling au 31 décembre 2022. La croissance est due à la revitalisation de la gamme de produits et à la conclusion de plusieurs contrats pluriannuels. L'entreprise continue de gérer ses coûts de manière "rigoureuse" et s'efforce de réaliser des économies annuelles d'environ 1,2 million de livres sterling cette année. Le chiffre d'affaires prévu pour 2023 est d'environ 5,2 millions de livres sterling, soit une augmentation de 21 % par rapport aux 4,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

----------

Mobeus Income & Growth 2 VCT PLC - venture capital trust - La valeur liquidative au 31 décembre était de 68,55 pence par action, en baisse par rapport à 74,26 pence au 30 septembre. Le rendement total cumulé par action depuis la création est de 221,55 pence, en hausse par rapport à 221,26 pence, sur la base de la valeur nette d'inventaire. Les investissements réalisés au cours du trimestre clos le 31 décembre comprennent environ 920 000 GBP dans Ozone Financial Technology Ltd et environ 470 000 GBP dans Huddl Mobility Ltd, qui opère sous le nom de CitySwift.

----------

Shanta Gold Ltd - Producteur d'or en Afrique de l'Est - Saturn Resources Ltd, une filiale d'ETC Holdings (Mauritius) Ltd qui a accepté fin décembre d'acquérir Shanta, fait le point sur l'offre publique d'achat recommandée. Saturn indique que Institutional Shareholder Services et Glass Lewis, deux sociétés indépendantes de conseil en matière de procuration, conseillent à leurs actionnaires institutionnels de voter en faveur du plan d'arrangement pour la reprise.

----------

Software Circle PLC - Société d'impression et de logiciels basée à Manchester - annonce le rachat d'ARC Technology Ltd, fournisseur de solutions logicielles pour l'apprentissage par la pratique dans les établissements d'enseignement supérieur basé à Byfleet, en Angleterre, pour un montant total de 2 millions de livres sterling en numéraire. Elle déclare avoir versé un montant initial de 1,1 million de livres sterling à la fin de l'opération, avec une contrepartie différée de 300 000 livres sterling à verser l'année prochaine, puis 600 000 livres sterling à la "réalisation de certains objectifs". L'acquisition devrait générer des flux de trésorerie et accroître les bénéfices au cours de la première année. L'entreprise ajoute qu'elle est en pourparlers avec trois autres cibles d'acquisition dont le chiffre d'affaires global est d'environ 4,1 millions de livres sterling.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

