Riverstone Energy Limited est une société d'investissement à capital fixe. L'activité principale de la société est d'agir en tant qu'entité d'investissement par le biais de partenariats et d'effectuer des prises de participation négociées de manière privée dans le secteur de l'énergie. L'objectif d'investissement de la société est de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans le secteur mondial de l'énergie. Elle réalise des investissements en capital de rachat et de croissance dans les secteurs de l'exploration et de la production (E&P), du midstream, des services pétroliers, de l'électricité et des énergies renouvelables de l'industrie énergétique. La société cherche à obtenir des rendements ajustés au risque en investissant dans le secteur de l'énergie, avec un accent particulier sur la transition énergétique et la décarbonisation de l'économie mondiale. Elle investit dans des titres publics ou privés, peut détenir des positions de contrôle ou de non-contrôle dans ses investissements et peut réaliser des investissements sous forme d'actions, d'instruments liés aux actions, de dettes ou de produits dérivés. Son gestionnaire d'investissement est RIGL Holdings, LP.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières