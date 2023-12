(Alliance News) - Riverstone Credit Opportunities Income PLC a déclaré mercredi avoir réalisé avec succès son prêt à terme de premier privilège lié au développement durable dans Clean Energy Fuels Corp.

L'investisseur londonien spécialisé dans l'infrastructure énergétique et le crédit à la transition énergétique a indiqué que cela s'est fait à un taux de rendement interne brut de 14,9 % et à un taux de rendement interne net de 10,8 %, ainsi qu'à un multiple brut du capital investi de 1,14 fois et à un multiple net du capital investi de 1,10 fois.

En décembre de l'année dernière, Riverstone Credit a accordé à Clean Energy un prêt à terme de premier privilège de 13,9 millions de dollars, avec un capital de croissance supplémentaire pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance du gaz naturel renouvelable, alors que la demande de carburant GNR augmente rapidement.

"Nous sommes heureux de nous associer à Clean Energy pour élargir notre portefeuille d'investissements de crédit dans des entreprises qui permettent une plus grande durabilité environnementale et la transition vers le net zéro", a déclaré Danny Flannery, directeur général et gestionnaire d'investissement.

"Cette réalisation renforce encore notre historique de réalisations attrayantes, cet investissement générant une nouvelle fois un solide TRI pour nos actionnaires."

Les actions de Riverstone Credit ont clôturé en hausse de 0,6 % à 0,88 USD chacune à Londres mercredi.

