Riverstone Energy augmente la VNI ; SuperSeed est optimiste

Riverstone Energy Ltd - société d'investissement basée à Guernesey et spécialisée dans l'énergie et l'électricité - fait état d'une valeur nette d'inventaire par action de 14,52 USD, ou 11,99 GBP, au 31 décembre. Cela représente une augmentation de 17% en USD et de 30% en GBP par rapport à la valeur nette d'inventaire de la société à la même date l'année précédente. Elle explique que le producteur d'électricité Onyx et les sociétés d'énergie et d'électricité Hammerhead et Permian ont été les principaux moteurs de l'amélioration de la VNI au cours de l'année. Pour l'avenir, Riverstone estime que le travail passé avec son portefeuille lié aux matières premières et le travail d'identification d'opportunités d'actions à forte croissance dans l'espace de décarbonisation, a "bien" positionné son portefeuille pour capitaliser sur "la hausse de la volatilité du marché de l'énergie et la marche régulière vers une économie décarbonisée."

SuperSeed Capital Ltd - fonds de capital-risque basé à Guernesey et axé sur les investissements technologiques en phase de démarrage - note que l'année 2022 a été marquée par "une volatilité importante du marché et une incertitude économique", ce qui, selon lui, a entraîné une baisse significative des évaluations des sociétés de logiciels-services au cours de l'année. Toutefois, il explique que les revenus robustes des sociétés du portefeuille du fonds "ont plus que compensé la contraction multiple". Il ajoute que les perspectives du portefeuille du fonds en 2022 sont "très encourageantes", précisant que les revenus du portfoilo existant devraient "plus que doubler" au cours de l'année avant que de nouvelles sociétés ne soient ajoutées au portefeuille. Il fait état d'une VNI par action de 1,0192 GBP à la fin de 2022 et d'un revenu total de 163 538 GBP sur l'ensemble de l'année.

SDX Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord - Fait état d'une production brute moyenne de 38,5 millions de pieds cubes standard équivalents par jour dans la zone de Disouq Sud en Égypte en 2022. Elle ajoute que le puits SD-5X dans la zone est en production et dépasse les attentes immédiates en matière de volume après forage. Dans la zone de West Gharib en Égypte, déclare une production brute moyenne de 2 033 barils d'équivalent pétrole par jour en 2022. Déclare que les résultats du puits d'exploration Rabul SE-1 dans cette zone seront communiqués au marché en "temps voulu". SDX Energy rapporte une production brute moyenne de 4,9 millions de pieds cubes standard par jour pour 2022 au Maroc. Ajoute que le puits de découverte KRS-20 au Maroc est actuellement en production. S'attend à publier les résultats de l'année complète vers la fin du mois d'avril. Dans d'autres nouvelles de la société, note que le directeur financier intérimaire Daan Hanssen a démissionné. Il partira à la fin du mois de mai.

LendInvest PLC - Créancier hypothécaire non bancaire basé à Londres - Termine la vente de son intérêt économique résiduel de rétention sans risque dans Mortimer BTL 2020-1 PLC pour 7,0 millions GBP en espèces. Déclare que la transaction réduira les prêts et avances bruts de la société de 212 millions GBP. Elle générera un gain net avant impôts de 1,3 million GBP pour l'exercice 2023, conformément aux attentes de la direction.

San Leon Energy PLC - société de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria - prend note d'une annonce faite par Decklar Resources Inc. San Leon détient une participation de 11% dans Decklar Petroleum Lltd, la filiale locale de Decklar opérant au Nigeria. Decklar Resources signe un accord de vente et d'achat de pétrole brut avec son coentrepreneur Millenium Oil & Gas Co Ltd pour livrer 150 000 barils supplémentaires de pétrole brut à Edo Refinery & Petrochemicals Co Ltd au Nigeria. Decklar et Millenium concluent également un accord de vente et d'achat avec Duport Midsteam Co Ltd pour livrer 5 000 barils de pétrole à la raffinerie de Duport, également au Nigeria.

