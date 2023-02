Riverstone Energy se joint au tour de financement de 300 millions USD de Our Next Energy

(Alliance News) - Riverstone Energy Ltd a déclaré lundi avoir engagé 12,5 millions de dollars dans le cycle d'investissement en actions privilégiées de série B de 300 millions de dollars de Our Next Energy, valorisant ONE à plus de 1,0 milliard de dollars.

Riverstone Energy est une société d'investissement axée sur les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Australie, avec des actifs dans le secteur de l'énergie et environ 193 millions USD engagés dans les secteurs de la décarbonisation.

ONE est une société de technologie de stockage d'énergie basée dans le Michigan, aux États-Unis.

Riverstone Energy a déclaré que ONE utilisera le produit de la vente pour achever sa première usine de fabrication de batteries au lithium-phosphate de fer ONE Circle à Van Buren Township, Michigan.

Riverstone Energy rejoint les chefs de file Fifth Wall et Franklin Templeton dans ce tour de financement, aux côtés de Temasek, Coatue, AI Capital Partners et Sente Ventures.

Selon l'entreprise, cet investissement témoigne de ses efforts continus pour accroître son exposition à la transition énergétique mondiale, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires. Cet investissement s'ajoute à ses récents investissements dans la décarbonisation, notamment dans Group14, Tritium et Infinitum.

Les actions de Riverstone Energy étaient en baisse de 0,2% à 610,84 pence chacune à Londres lundi matin.

