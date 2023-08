Riverstone Holdings Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. L'entreprise est un fournisseur mondial de consommables pour salles blanches et de gants de soins. Elle fabrique des gants de salle blanche en nitrile et en caoutchouc naturel utilisés dans des environnements hautement contrôlés et critiques, ainsi que des gants en nitrile utilisés dans l'industrie des soins de santé. Elle est spécialisée dans la production de gants de salle blanche et de gants de soins, de gants en nitrile, de doigtiers, de masques, de sacs d'emballage et autres. Elle est également engagée dans la fabrication et la vente de gants et de consommables autres que les gants, tels que les sacs de protection contre l'électricité statique, les essuie-glaces et les matériaux d'emballage. Ses produits sont utilisés dans les secteurs des disques durs, des semi-conducteurs et des soins de santé. L'entreprise se concentre sur trois zones géographiques principales : la Malaisie, la Thaïlande et la Chine : la Malaisie, la Thaïlande et la Chine. Elle possède environ cinq sites de production, situés en Malaisie, en Thaïlande et en Chine, ainsi qu'un réseau de bureaux de vente et de partenaires stratégiques en Asie, en Amérique et en Europe.