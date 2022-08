Ford augmente les prix du pick-up électrique F-150 en raison du coût élevé des matières premières

Le constructeur automobile a déclaré que les prix de son éclair F-150 2023 seront augmentés dans une fourchette de 6 000 $ et 8 500 $ selon la variante, le modèle Pro le moins cher coûtant désormais environ 47 000 $.

Les clients qui ont commandé le camion et qui attendent la livraison ne seront pas touchés par la hausse de prix, a ajouté Ford.

Ford, dont le siège est à Dearborn, Michigan, a déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à ce que les coûts des matières premières augmentent de 4 milliards de dollars cette année et qu'il les compenserait en augmentant les prix.

Les prix des matières premières telles que le lithium utilisé dans les batteries ont bondi ces derniers temps, car les constructeurs automobiles, dont Tesla Inc d'Elon Musk et le fabricant de pick-up pour VE Rivian Automotive Inc, se précipitent pour sécuriser leurs approvisionnements afin d'éviter les perturbations de la production.

Plus tôt en juin, General Motors Co a augmenté les prix de sa camionnette Hummer EV pour atténuer la hausse des coûts des matières premières et des frais d'expédition.