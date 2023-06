Kodiak Gas Services vise une valorisation de 1,65 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Kodiak Gas Services a déclaré mardi qu'elle visait une valorisation d'environ 1,65 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, espérant bénéficier du retour de l'appétit des investisseurs pour les nouvelles offres.

La société cherche à vendre 16 millions d'actions dans le cadre de son introduction en bourse, à un prix compris entre 19 et 22 dollars l'unité. Elle devrait lever environ 352 millions de dollars dans le haut de la fourchette proposée.

Le secteur de l'énergie aux États-Unis a été l'un des grands gagnants de l'année dernière, la guerre en Ukraine ayant pesé sur la chaîne d'approvisionnement des matières premières, mais plusieurs entreprises ont retardé leurs projets d'introduction en bourse en raison de l'accalmie du marché boursier.

Les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux introductions en bourse cette année, après que la forte volatilité de l'année dernière, provoquée par la hausse des taux d'intérêt et les troubles géopolitiques, a freiné l'appétit pour les nouvelles cotations et alimenté un sentiment de rejet du risque.

La semaine dernière, la chaîne de restaurants méditerranéens Cava Group a vu sa valorisation presque doubler après que ses actions ont bondi lors d'un démarrage en fanfare sur le marché.

En mai, Kenvue, l'entreprise de santé grand public de Johnson & Johnson, a réussi à réaliser la plus importante introduction en bourse depuis la cotation de Rivian Automotive en 2021.

Kodiak Gas Services a déclaré qu'elle envisageait d'introduire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "KGS".

Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre.