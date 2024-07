Rivian Automotive, Inc. est un constructeur automobile qui se consacre au développement et à la construction de véhicules électriques (VE) et d'accessoires. La plateforme R1 de la société propose les véhicules grand public de première génération : le R1T, un pick-up à deux rangées de cinq places, et le R1S, un véhicule utilitaire sport (SUV) à trois rangées de sept places. Sur le marché commercial, la société propose la plateforme Rivian Commercial Vehicle (RCV). Le véhicule de la société sur cette plateforme est le fourgon de livraison électrique (EDV), conçu et mis au point par Rivian en collaboration avec Amazon. Parallèlement à ses véhicules commerciaux, elle propose FleetOS, sa plateforme propriétaire d'abonnement à la gestion centralisée de flotte de bout en bout. Elle propose également divers services, notamment le financement et l'assurance, l'entretien et la réparation des véhicules, la recharge et les solutions FleetOS. Ses services à valeur ajoutée comprennent le financement et le crédit-bail numériques, l'assurance télématique, l'entretien proactif des véhicules, les services logiciels, etc.