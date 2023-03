La valeur du jour à Wall Street - Rivian en forte baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles

Rivian perd plus de 12% en début de séance à 15 dollars à Wall Street après avoir annoncé hier le lancement de 1,3 milliard de dollars d’obligations convertibles 'vertes' à échéance 2029, alors que le tassement de la demande et les coûts élevés aggravent le manque de liquidités dont souffre le constructeur de véhicules électriques. Le produit de l’émission servira à faciliter le lancement de la famille de véhicules R2.



Rivian réglera les conversions en payant ou en livrant, selon le cas, du numéraire, des actions de sa classe A (actions ordinaires) ou une combinaison de numéraire et d'actions ordinaires, au choix de Rivian.



Rivian a déclaré que ses liquidités lui permettraient de financer ses activités jusqu'en 2025. Le constructeur a déclaré des liquidités de 11,57 milliards de dollars à la fin du mois de décembre, contre 13,27 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.



Rivian perd actuellement de l'argent sur chaque véhicule qu'il construit, et prévoit une production en 2023 bien inférieure aux estimations des analystes, en raison de goulets d'étranglement persistants dans la chaîne d'approvisionnement, après avoir manqué de peu ses objectifs l'année dernière.



Le constructeur a subi une première chute importante la semaine dernière après avoir présenté des perspectives inférieures aux attentes et annoncé le rappel de 12 700 véhicules en raison d'un problème de ceinture. La production de 2023 serait de 50 000 véhicules et la marge brute de l'exercice devrait rester négative, a prévenu le groupe dans sa " lettre aux actionnaires ". Le constructeur de véhicules électriques table sur un Ebitda ajusté de – 4,3 milliards de dollars.



Pour le quatrième trimestre 2022, la perte nette par action ajustée est de 1,73 dollar contre un consensus de - 1,94 dollar, et après - 2,43 dollars au quatrième trimestre 2021. Sur cette même période, Rivian affiche un chiffre d'affaires de 663 millions de dollars contre 742,39 millions attendus