Le fabricant de VE Rivian manque de peu son objectif de production de 25 000 véhicules en 2022.

Avant que la Securities and Exchange Commission ne publie le dépôt, les actions de Rivian ont clôturé en baisse de près de 6 % à 17,34 $.

Après avoir réduit de moitié ses prévisions initiales de production de 50 000 véhicules à la mi-2022, Rivian a déclaré avoir produit 24 337 véhicules l'année dernière dans son usine de Normal, dans l'Illinois, et en avoir livré 20 332. Au quatrième trimestre, elle a construit 10 020 véhicules et en a livré 8 054.

L'insuffisance de la production prévue est le dernier d'une série de revers pour la jeune entreprise, qui est entrée en bourse en novembre 2021.

Comme d'autres fabricants de VE, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont mis la pression sur Rivian, qui a également abandonné en décembre un projet de construction de fourgonnettes de livraison en Europe avec Mercedes-Benz. Rivian avait auparavant repoussé à 2026 le début de la production de sa famille de véhicules R2, plus petits, dans l'usine de 5 milliards de dollars prévue par la société en Géorgie.

Dans un courriel envoyé aux employés mardi, le directeur général R.J. Scaringe a déclaré que l'entreprise avait construit 25 051 véhicules en temps normal, mais que seuls 24 337 d'entre eux étaient " sortis d'usine ", c'est-à-dire autorisés à être livrés aux clients.

Plus de 700 véhicules à la fin de l'année étaient en attente de pièces, de validation du logiciel, d'alignement des roues et de chargement, a déclaré M. Scaringe, et ne peuvent donc "pas compter dans notre chiffre officiel".

Il a décrit le décompte final de la production comme "une réussite incroyable" tout en reconnaissant "l'engagement et la passion de toute notre équipe." M. Scaringe a cité des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont fermé l'usine pendant 20 jours et ont affecté 50 autres jours, ainsi que le mauvais temps qui a fermé l'usine cinq jours supplémentaires.

L'action de Rivian s'est effondrée depuis son entrée en bourse il y a tout juste 14 mois. D'un sommet d'environ 130 $ au début de novembre 2021, les actions de la société ont clôturé le 30 décembre à 18,43 $ et ont continué à chuter mardi.

La valeur marchande de Rivian est désormais inférieure à 15 milliards de dollars, alors qu'elle avait atteint un sommet dépassant largement les 100 milliards de dollars juste après son introduction en bourse.

Les actions de son rival Tesla ont chuté mardi après que le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde ait manqué les attentes du marché pour les livraisons du quatrième trimestre, malgré un nombre record de véhicules.

Après avoir perdu plus de 65 % de sa valeur boursière au cours d'une année 2022 tumultueuse, Tesla a encore perdu 50 milliards de dollars de valeur mardi, clôturant en baisse de plus de 12 % à 108,10 $.