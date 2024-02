Rivian Automotive, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules électriques. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - vente de véhicules électriques : véhicules particuliers (notamment pick-up et véhicules utilitaires sport) et véhicules commerciaux (fourgons de livraison électriques) commercialisés sous la marque Rivian. En 2022, le groupe a vendu 20 332 véhicules ; - prestations de services : prestations de financement, d'assurance télématique, d'entretien, de maintenance et de réparation de véhicules, de services de recharge, de mise à disposition de logiciels et de solutions de recharge de véhicules, etc. En outre, Rivian Automotive, Inc. propose des accessoires pour véhicules électriques et des équipements de style de vie connexes (vêtements et accessoires, articles de plein air, sacs de voyage, etc.). La commercialisation des produits et services est assurée au travers de la vente directe et via la plateforme Internet rivian.com. A fin 2022, le groupe dispose d'un site de production implanté aux Etats-Unis.

Secteur Fabricants de voitures et camions