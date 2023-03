Rivian prévoit de vendre 1,3 milliard de dollars d'obligations pour renforcer le capital, les actions chutent

Les actions de Rivian ont chuté de près de 7 % dans les échanges après les heures de négociation. Les investisseurs initiaux obtiendront une option d'achat de 200 millions de dollars supplémentaires des obligations pour un règlement 13 jours après l'émission des obligations, a déclaré Rivian dans un communiqué.

Le capital de cette offre contribuera à faciliter le lancement de la famille de véhicules R2, plus petits, de Rivian, a déclaré un porte-parole de Rivian à Reuters, ajoutant que la dette convertible était "le coût optimal du capital par rapport à la vente d'actions aux niveaux actuels."

Rivian, basé à Irvine, en Californie, qui fabrique des camionnettes électriques R1T et des SUV R1S, a déclaré que son solde de trésorerie permettra de financer ses activités jusqu'en 2025. Elle a fait état d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 11,57 milliards de dollars à la fin du mois de décembre, en baisse par rapport aux 13,27 milliards de dollars du trimestre précédent.

Dans un effort de réduction des coûts, la société a licencié le mois dernier 6 % de ses effectifs.

À la fin de l'année dernière, elle a mis en veilleuse ses projets de construction de fourgonnettes de livraison en Europe avec Mercedes et avait auparavant repoussé d'un an, à 2026, le lancement prévu d'une famille de véhicules R2 plus petits dans l'usine de 5 milliards de dollars qu'elle construit en Géorgie.

Rivian, qui perd de l'argent sur chaque véhicule qu'elle construit, prévoit une production en 2023 bien inférieure aux estimations des analystes, car elle est aux prises avec des goulots d'étranglement persistants dans la chaîne d'approvisionnement après avoir manqué de peu son objectif l'année dernière.

Rivian a déclaré que les obligations seraient "vertes", ce qui propose généralement aux entreprises de lever des fonds à moindre coût auprès d'investisseurs qui sont prêts à accepter des rendements plus faibles en échange du soutien de projets verts.

L'obligation de Rivian arrivera à échéance en mars 2029 et les investisseurs auront la possibilité de convertir les obligations en espèces ou en actions du fabricant de VE.

Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions des obligations seront décidés lors de la fixation du prix de l'offre.