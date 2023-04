Rivian recrute Martin Huelder en tant que vice-président, affaires commerciales - Europe

Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ : RIVN) a annoncé aujourd’hui avoir recruté Martin Huelder comme vice-président de sa division commerciale en Europe. Huelder rejoint Rivian après avoir travaillé pendant près de 30 ans chez Mercedes-Benz.

Huelder a rejoint Mercedes-Benz en 1995 et occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise. Il était récemment responsable des ventes optimisées par les données et du développement de la vente au détail. Auparavant, Huelder était directeur de la gestion des produits pour les grands modèles, y compris les classes S, E, C, GLC et EQC. Chez Rivian, Huelder supervisera la stratégie commerciale et de mise sur le marché en Europe.

Martin Huelder, vice-président, Europe :

« Je suis ravi de rejoindre Rivian à une étape aussi importante de son histoire. Rivian a pris d’assaut le marché américain et canadien, je suis donc enthousiaste à la perspective d’aider Rivian à s'imposer en Europe. »

À propos de Rivian :

Rivian (NASDAQ : RIVN) a pour mission de créer des produits et des services qui aident notre planète à atteindre la carboneutralité énergétique et des transports. Rivian conçoit, développe et fabrique des véhicules électriques et accessoires pionniers et les vend directement aux clients sur les marchés de consommation et commerciaux. Rivian complète ses véhicules avec une gamme exhaustive de services à valeur ajoutée exclusifs qui couvrent l’ensemble du cycle de vie du véhicule et approfondissent ses relations avec ses clients. Pour en savoir plus sur l’entreprise, les produits et les carrières, rendez-vous sur www.rivian.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230406005685/fr/