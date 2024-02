Rizzo Group AB, anciennement Venue Retail Group AB, est une société basée en Suède qui fournit des sacs, des chaussures et des accessoires. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Accessoires et Chaussures et possède trois marques propres : Accent, Morris, Rizzo et les départements de Nordiska Kompaniet (NK) avec des marques propres et externes. Le secteur des accessoires est responsable de l'exploitation des chaînes de magasins Accent et Morris et le secteur des chaussures exploite des marques propres (Rizzo) et des marques extérieures. En outre, la société exploite environ 101 magasins en Suède et en Norvège.

