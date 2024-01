(Alliance News) - Eprcomunicazione Spa a annoncé lundi avoir signé un contrat avec l'Université européenne de Rome pour soutenir son service de presse et ses activités de relations avec les médias, dans le but de continuer à renforcer sa réputation et son positionnement grâce à l'amélioration de son offre de formation et à l'excellence de son corps enseignant.

Dirigée par P. Pedro Barrajón LC, l'Université européenne de Rome s'impose, année après année, comme une réalité en constante évolution dans le paysage universitaire national. Le dernier classement Censis 2023-2024 des universités italiennes place l'UER, pour la quatrième année consécutive, à la deuxième place des "petites universités non étatiques" et à la quatrième place des "universités non étatiques de toutes tailles", derrière Luiss, Bocconi et l'université de Bolzano.

L'université, qui est située dans la capitale sur un campus à l'organisation moderne, est fondée sur un niveau élevé d'enseignement académique et met l'accent sur la place centrale de l'étudiant tout au long de sa vie universitaire.

"Commencer la nouvelle année aux côtés de l'Université européenne de Rome est un nouveau défi pour nous et un motif de grande satisfaction car, en tant que première agence de communication italienne à être reconnue en tant que benefit company et B-Corp, nous partageons une manière d'agir responsable, durable et transparente, en poursuivant des objectifs qui visent également le bien-être commun et à renforcer la centralité de la personne ", a déclaré Camillo Ricci, PDG d'Eprcomunicazione.

"Pour l'Université Européenne de Rome, une nouvelle phase de croissance s'annonce, après celle extraordinaire de ces dernières années, et nous sommes donc particulièrement confiants d'avoir confié le bureau de presse et les activités de relations avec les médias à un partenaire particulièrement structuré, avec lequel nous partageons des valeurs fortes, et qui sera fondamental pour nous assister dans cette période de développement particulier ", a commenté Marco Brotto Rizzo, Directeur de la Promotion et de la Communication de l'Université Européenne de Rome.

L'action d'Eprcomunicazione a clôturé la journée de lundi inchangée à 1,70 EUR par action.

