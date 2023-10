(Alliance News) - SolidWorld Group Spa est une entreprise qui a investi les capitaux provenant de l'introduction en bourse de l'année dernière et de la conversion des warrants cette année dans des investissements majeurs : dans le secteur biomédical, en brevetant la première machine au monde pour la biofabrication de tissus humains, et sur le marché photovoltaïque, en acquérant un acteur majeur du secteur pour lequel nous nous spécialisons dans la création de lignes de production de panneaux photovoltaïques de nouvelle génération et à haut rendement.

"Cela se traduira par une augmentation des revenus et des marges. Notre objectif est de devenir d'ici cinq ans une entreprise de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une forte rentabilité grâce à la différenciation technologique que nous avons dans nos secteurs : industriel où nous avons déjà 10 000 clients, biomédical et énergie", a commenté Roberto Rizzo, président, fondateur et PDG de SolidWorld Group, rencontré lors de l'événement Next Gems au siège de la Bourse italienne à Milan, dont Alliance News est partenaire média.

La technologie 3D est désormais indispensable à toute entreprise qui fabrique des produits : une voiture, un avion, un sac à main, il faut les concevoir sur ordinateur et les optimiser. "Être leader dans le secteur est un point fort car l'Italie est la patrie du design et le pays qui a la plus large gamme de production de produits et nous fabriquons nous-mêmes toutes les choses, belles et fonctionnelles", a ajouté M. Rizzo.

Depuis 2017, nous avons pris la moitié de nos bénéfices et les avons investis dans deux nouveaux domaines. Et c'est ainsi que nous passerons de 60 millions d'euros à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires."

À court terme, l'intérêt de l'entreprise est de consolider - après la clôture récente de l'acquisition de la Formule E et de l'activité BF 3D - ce qui a été fait, de rendre productives les acquisitions réalisées, puis, une fois que tout est en place, de procéder à de nouvelles acquisitions, ce qui est la façon dont l'entreprise a réussi à se développer.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

