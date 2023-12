(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé vendredi que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de capital de 755 000 euros, avec l'émission de 188 750 nouvelles actions ordinaires.

Le prix d'émission des nouvelles actions ordinaires a été fixé à 4,00 euros. Grâce à cette opération, sa société achèvera avec succès l'acquisition totale du capital social de SolidInnovation Srl, une filiale spécialisée dans le développement de logiciels pour l'intelligence artificielle dans le contexte industriel, et renforcera sa participation dans Design Systems Srl, une société spécialisée dans la technologie 3D dans le secteur de l'aérospatiale.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un processus de rationalisation de l'entreprise visant à améliorer l'efficacité, à réaliser des synergies et des économies d'échelle afin de répondre de manière agile aux besoins croissants du marché de la technologie. L'objectif est d'intégrer continuellement l'offre de produits et de services "maison" pour les 10 000 clients du groupe, tout en maintenant sa position de leader dans ses domaines d'expertise respectifs.

En outre, l'augmentation de capital permettra à la société de finaliser la transaction avec Solidfactory Srl - une autre filiale détenue à 51 % - concernant la compensation du crédit réclamé par les anciens actionnaires à la suite de leur transfert à la société d'une participation égale dans le capital social de Solidfactory.

Roberto Rizzo, président du groupe SolidWorld, a déclaré : "Aujourd'hui, le conseil d'administration a décidé d'une nouvelle étape cruciale dans le parcours de notre entreprise : l'augmentation de capital que nous sommes sur le point de réaliser est, en fait, bien plus qu'une opération financière. Elle représente une nouvelle étape dans notre stratégie visant à renforcer notre leadership dans les mondes numérique et 3D en nous permettant de contrôler directement l'ensemble du processus de production, ce qui est fondamental pour garantir la qualité et l'innovation qui nous distinguent.

"L'acquisition à 100% de SolidInnovation est au cœur de cette opération. Elle nous positionne au cœur de l'innovation en matière d'intelligence artificielle et de contrôle des processus, en enrichissant notre portefeuille de services de pointe. Grâce à la combinaison de logiciels avancés, de scanners et d'imprimantes 3D, inclus dans la fabrication additive, nous pouvons désormais accompagner nos clients tout au long du cycle de vie des produits industriels : de la phase de conception à la production et au recyclage, avec des solutions hautement personnalisées adaptées aux besoins individuels de chaque client."

"C'est une étape passionnante pour nous, un moment où notre vision et notre engagement se traduisent par une valeur tangible pour nous-mêmes et nos clients. Je suis convaincu que cette étape nous mènera vers de nouveaux sommets d'innovation et de succès."

Le cours de l'action de SolidWorld Group a clôturé vendredi en hausse de 2,1 %, à 3,47 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.