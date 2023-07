(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé jeudi avoir signé un accord avec BF Forniture Ufficio Srl pour reprendre l'activité technologique de la société, spécialisée dans les services de conseil en informatique et la transformation numérique, la conception et la gestion de solutions logicielles et TIC.

La transaction concerne l'unité commerciale active dans la commercialisation du logiciel de CAO 3D SolidWorks, logiciel développé par Dassault Systèmes SE et pour lequel SolidWorld est également un revendeur agréé en Italie.

La valeur économique de l'acquisition est d'environ 2,6 millions d'euros et l'objectif de l'opération est de créer une entreprise verticale unique dans le secteur de la conception et du développement de logiciels de CAO en 3D.

SolidWorld acquiert le portefeuille de clients actuels et passés de BF Forniture Ufficio, avec un accent particulier sur l'Italie du Nord - Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne - et des compétences spécialisées qui rejoindront le groupe. La transaction est stratégique dans la mesure où elle permettra à SolidWorld de générer de la rentabilité et, dans le même temps, de renforcer l'Ebitda. La clôture de la transaction devrait intervenir au cours de la première semaine d'août.

Nous souhaitions vivement cette acquisition", a déclaré Roberto Rizzo, président et fondateur de SolidWorld Group, "car elle nous permet d'accroître notre part du marché italien dans le secteur de la conception 3D et des logiciels, à la fois par l'apport d'un important portefeuille de clients et grâce aux politiques de produits que nous serons en mesure d'appliquer et dont nous attendons des avantages significatifs en termes de marginalité". A l'issue de la transaction, grâce notamment à la part de marché conférée par BF Forniture Ufficio, Solid World renforcera sa position de leader, tout en bénéficiant de leviers commerciaux et de cross-selling sur les clients acquis".

Le cours de l'action Solid World est en hausse de 3,1 %, à 4,36 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.