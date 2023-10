RLF AgTech Ltd est une société australienne dont l'activité principale est la formulation et la vente de produits de nutrition des cultures. La société propose une gamme de produits, notamment Seed Primer, Oil and Fertigation et Foliar. Ses produits Seed Primers appliquent sa technologie Plant Proton Delivery directement sur les graines avant la plantation afin de leur fournir les nutriments dont elles ont besoin pour un départ vigoureux dans la vie. Ses produits pour le sol et la fertilisation apportent un ensemble de nutriments aux jeunes plants par irrigation ou injection dans le sol. Ses produits foliaires liquides sont appliqués directement sur les feuilles d'une culture pour apporter des micronutriments par le biais de leurs processus physiologiques naturels. Les filiales à 100 % de la société comprennent RLF IP Co Pty Ltd, RLF Distribution Co Pty Ltd, International Agri Investments Pty Ltd, RLF Carbon Pty Ltd, RLF China (HK) Limited, RLF Chemical Fertilisers (Shanghai) Co., Ltd et Rural Liquid Fertilisers China (Kaifeng) Co., Ltd.