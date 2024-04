RLI Corp. est un assureur spécialisé dans les marchés de niche de l'assurance dommages et de la caution. La société offre une expertise en matière de souscription et un service aux entreprises et aux particuliers à l'échelle nationale. Le secteur d'activité de la société comprend l'assurance dommages, l'assurance des biens et l'assurance caution. L'activité de l'entreprise dans le domaine de la responsabilité civile se compose principalement d'assurances commerciales excédentaires, d'assurances personnelles parapluie, d'assurances responsabilité civile générale, d'assurances transport et d'assurances responsabilité civile des dirigeants, ainsi que d'assurances multirisques et d'autres assurances spécialisées, telles que l'assurance responsabilité civile professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour les professionnels exerçant en cabinet. Le secteur des biens comprend principalement les garanties incendie, ouragans, tremblements de terre, différences de conditions et assurances maritimes pour les entreprises. Le secteur de la caution est spécialisé dans la souscription de garanties de cautionnement de contrats de petite et moyenne envergure, y compris les garanties de paiement et de bonne exécution. Ses produits sont proposés par l'intermédiaire de ses filiales d'assurance, RLI Insurance Company, Mt. Hawley Insurance Company et Contractors Bonding and Insurance Company.