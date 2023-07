RLJ LODGING TRUST : Opinion positive de Oppenheimer

RLJ Lodging Trust est une société d'investissement immobilier autogérée et auto-administrée. La société possède principalement des hôtels à service ciblé et des hôtels compacts à service complet. Le portefeuille de la société se compose de plus de 97 hôtels avec environ 21 500 chambres, situés dans 22 États et dans le district de Columbia, et d'une participation dans un hôtel non consolidé avec 171 chambres. Ses marques hôtelières affiliées comprennent Residence Inn, Courtyard, SpringHill Suites, Fairfield Inn & Suites, Marriott, Renaissance, SpringHill Suites by Marriott, Hilton Garden Inn, Hampton Inn/Hampton Inn & Suites, Embassy Suites, Hilton, Hyatt Place, Hyatt Centric et Wyndham. Les activités de la société sont menées par le biais de son partenariat d'exploitation, RLJ Lodging Trust, L.P. Ses propriétés comprennent Embassy Suites Birmingham, Courtyard San Francisco, Embassy Suites Irvine Orange County, Renaissance Boulder Flatiron Hotel, Embassy Suites Fort Myers Estero, Embassy Suites West Palm Beach Central et Wyndham San Diego Bayside.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé