RM Infrastructure Income Plc (RMII) est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de générer des dividendes attractifs et réguliers en investissant dans des instruments de dette décrochés de petites et moyennes entreprises (PME) britanniques, d'entreprises de taille moyenne et/ou de particuliers, y compris tout prêt, billet à ordre, bail, obligation ou action préférentielle provenant de RM Capital Markets Limited (le gestionnaire d'investissement), avec un degré de protection contre l'inflation grâce à des rendements indexés, le cas échéant. La société cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille diversifié de prêts aux PME et aux entreprises de taille moyenne britanniques, aux structures d'accueil et/ou aux particuliers. Par son approche, la Société se concentre sur les investissements dans les secteurs de l'infrastructure sociale et environnementale. Les secteurs d'investissement de la Société comprennent l'hôtellerie et les loisirs, les prêts adossés à des actifs, l'hébergement, l'industrie manufacturière, les soins de santé et autres.