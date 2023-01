MISES À JOUR COMMERCIALES : Le gestionnaire d'investissement RM Infrastructure achète des actions

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

RM Infrastructure Income PLC - investit dans les prêts aux actifs d'infrastructure - Le gestionnaire d'investissement RM Capital Markets Ltd a acheté vendredi 12 500 actions ordinaires à 85 pence par action. Après la transaction, il détient 1,3 million d'actions de la société.

N Brown Group PLC - Détaillant de vêtements et de chaussures basé à Manchester dont les marques comprennent JD Williams, Simply Be et Jacamo - Homa Alliance, une personne étroitement associée au directeur non exécutif David Alliance achète jeudi 300.000 actions de la société à 0,2975 GBP chacune pour un total de 89.250 GBP.

Nostrum Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière dont le siège social est à Amsterdam et qui exerce des activités au Kazakhstan - Propose le prolongement de la date limite relative à la restructuration de ses billets de premier rang à 8,0 % d'une valeur de 725 millions USD échéant en juillet 2022 et de ses billets de premier rang à 7,0 % d'une valeur de 400 millions USD échéant en février 2025, émis par Nostrum Oil & Gas Finance BV. Prévoit que la prolongation est ou sera soutenue par les détenteurs d'obligations constituant la majorité des créanciers du régime.

Goldplat PLC - Société de services miniers axée sur l'Afrique du Sud et le Ghana - Signale que le rapport annuel pour l'exercice financier se terminant le 30 juin est toujours en cours de finalisation. Il devrait être publié d'ici la fin janvier.

