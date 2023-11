RM plc est un fournisseur britannique de technologies et de ressources pour le secteur de l'éducation. Son objectif est de réunir les ressources, les solutions d'évaluation numérique et la technologie pour soutenir et améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Elle possède trois divisions opérationnelles : RM Resources, RM Assessment et RM Technology. RM Resources fournit des ressources pédagogiques et des fournitures scolaires aux écoles et aux crèches du monde entier. RM Assessment fournit des logiciels d'évaluation pour aider ses clients à accélérer l'adoption de pratiques numériques et à transformer l'évaluation des pratiques, des progrès, de la collecte de preuves et des examens afin d'obtenir des avantages en matière d'enseignement et d'apprentissage. RM Technology fournit des services de technologie de l'information aux écoles et collèges du Royaume-Uni. Sa plateforme logicielle numérique propose un certain nombre de produits et de services basés sur le cloud, tels que RM Unify (système d'authentification et de gestion de l'identité) et RM SafetyNet (logiciel de filtrage Internet), ainsi que d'autres offres de logiciels de contenu et de réseau.

Secteur Logiciels