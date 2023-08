RM PLC - fournisseur de technologies et de ressources pour le secteur de l'éducation basé à Abingdon, en Angleterre - déclare avoir renégocié avec succès avec ses prêteurs une renonciation aux clauses bancaires inconditionnelles à court terme pour le mois d'août. Elle ajoute que la négociation d'une dérogation appropriée pour la période allant jusqu'au 30 novembre est en cours et qu'elle espère annoncer une conclusion avant le 30 novembre, date de la fin de l'exercice financier en cours. "Les banques continuent de soutenir la direction, reconnaissant les problèmes auxquels l'entreprise a été confrontée ainsi que les mesures prises au cours de cette période de transformation (économies et restructuration) pour retrouver les niveaux de performance financière antérieurs. Compte tenu des vents contraires persistants et de la nécessité d'annualiser les économies, l'entreprise et les banques ont entamé des discussions afin de convenir de dérogations et d'amendements appropriés à sa facilité de crédit existante", déclare RM.

Mark Cook, directeur général de RM, déclare : "Bien que le dernier exercice financier ait été extrêmement difficile, je suis reconnaissant du soutien continu de nos prêteurs et de l'amendement des clauses de notre facilité. Les deux prêteurs entretiennent des relations de soutien à long terme avec le groupe depuis de nombreuses années et continuent de soutenir RM dans la mise en œuvre de son programme de transformation visant à réduire sa dette nette et à ramener l'entreprise sur la voie de la croissance et de la rentabilité."

Cours actuel de l'action : 62,20 pence, en hausse de 1,1 % mardi

Evolution sur 12 mois : +34%.

