RM prend acte de l'autorisation de la CMA britannique concernant la vente d'Integris et de Finance

(Alliance News) - RM PLC a déclaré vendredi que l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a autorisé la vente de ses activités Integris et Finance à Key Support Services Ltd. pour un montant de 16 millions de livres sterling.

La CMA a annoncé vendredi qu'elle ne soumettrait pas la vente de RM, un fournisseur de produits et services informatiques basé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, à une enquête de phase 2.

RM prévoit maintenant de recevoir 3,5 millions de livres sterling en espèces dans les 10 jours ouvrables dans le cadre de la vente, en plus d'un paiement supplémentaire de 550 000 livres sterling.

Les actions de RM étaient en hausse de 2,6 % à 90,28 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

