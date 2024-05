RMC Switchgears Limited est engagée dans l'ingénierie d'appareillage de commutation, les contrats de construction pour le secteur de la distribution/transmission d'énergie et le marbre de polychlorure de vinyle (PVC) et la surface vendue. La société est engagée dans la recherche, la conception et la fabrication de boîtiers de compteurs d'énergie électroniques intelligents, de boîtes et de panneaux de distribution et d'autres équipements de sécurité et de distribution électrique. Elle propose également des solutions complètes comprenant l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. Elle est également impliquée dans les lignes de transmission d'énergie et les sous-stations électriques, la fixation de nouveaux compteurs d'énergie et le déplacement des compteurs d'énergie existants de l'intérieur vers l'extérieur dans différentes régions du pays. Ses produits comprennent des boîtes pour compteurs d'énergie, des boîtes de distribution, des boîtes de jonction, des caillebotis en polymère renforcé de fibres (PRF), des plaques à damier en composite moulé (SMC)/PRF, des feuilles SMC/FRP, des chemins de câbles, des piliers d'alimentation, des boîtes d'éclairage public montées sur poteaux, des bras en V en PRF et des barres omnibus.

Secteur Equipements et composants électriques