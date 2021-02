RMG Acquisition II : ReNew Power, le leader des énergies renouvelables en Inde, annonce son introduction en bourse par le biais d'un regroupement d'entreprise avec RMG Acquisition Corporation II dans le cadre d'une transaction de 8 milliards de dollars

ReNew Power Private Limited ("ReNew" ou la "Société"), le chef de file indien spécialisé exclusivement dans la production d'énergies renouvelables, et RMG Acquisition Corporation II ("RMG II") (NASDAQ: RMGB) annoncent aujourd'hui la signature d'un accord définitif de regroupement d'entreprise qui prévoit l'introduction en bourse de ReNew au NASDAQ.

Une fois la transaction finalisée, la société fusionnée serait nommée ReNew Energy Global PLC et cotée sous le mnémo "RNW". La transaction consoliderait la position dominante de ReNew dans la production d'énergie solaire et éolienne sur le marché indien, en finançant des opportunités de croissance à moyen terme, ainsi qu'en réduisant son niveau d'endettement.

ReNew Power – Leader indien spécialisé exclusivement dans les énergies renouvelables

Fondé en 2011, ReNew est le premier producteur indépendant d'énergies renouvelables en Inde, et figure au top 15 mondial en termes de capacité, avec un portefeuille de plus de 100 sites d'énergie éolienne et solaire à échelle industrielle répartis dans neuf états indiens. La Société possède et exploite également des sites d'énergie solaire distribuée pour plus de 150 clients commerciaux et industriels dans toute l'Inde.

ReNew a été la première société d'énergies renouvelables en Inde à passer les seuils de 1 gigawatt (GW) et 2 GW en capacité commanditée, et s'impose aujourd'hui comme la seule société du secteur indien des énergies renouvelables à disposer d'une capacité opérationnelle supérieure à 5 GW. La Société détient actuellement une capacité cumulée s'approchant des 10 GW (avec les capacités déjà acquises par l'entremise de soumissions concurrentielles).

La croissance de ReNew a été soutenue par des flux de trésorerie stables, consolidés par des contrats à long terme avec des contreparties bien établies. À ce jour, la capacité totale de ReNew est engagée dans des contrats d'achat d'électricité d'une durée moyenne supérieure à 24 ans. Une grande partie de ces contrats ont été signés avec des agences gouvernementales centrales, comme la Solar Energy Corporation of India (SECI) et NTPC Limited. Au cours des dix dernières années, ReNew a également tissé un vaste réseau diversifié de fournisseurs, permettant l'adoption des meilleures technologies disponibles, à un coût optimal, sur l'ensemble de son portefeuille de projets.

Au-delà de la production d'électricité propre, ReNew a également acquis une expertise dans des domaines auxiliaires, comme le stockage de l'énergie. En 2020, ReNew a remporté deux appels d'offres organisés par la SECI pour garantir un approvisionnement fiable et abordable en énergie verte: le premier pour un approvisionnement électrique en continu provenant d'énergies renouvelables, le second pour un projet d'énergies renouvelables visant à répondre à la demande électrique de pointe en alliant la production hybride éolienne-solaire au stockage de batteries.

Au cours de 2020, ReNew est également entré sur le secteur des services numériques émergents, avec l'acquisition de Climate Connect, une société basée à Pune, en Inde, et un acteur incontournable de la gestion des réseaux et de la prévision de la charge dotées d'IA.

Aperçu du marché – Une demande indienne en plein essor pour les énergies renouvelables

Le modèle de ReNew est renforcé par les récentes tendances du marché indien de la production d'électricité, et par les objectifs d'énergie verte du gouvernement indien au cours de la prochaine décennie. La consommation d'électricité par habitant en Inde connaîtra une croissance rapide au cours de la prochaine décennie, avec environ deux tiers de sa demande incrémentielle provenant de sources renouvelables. Les engagements climatiques de l'Inde en matière de réduction des émissions de carbone dicteront un changement transformationnel dans le mix de production électrique, pour se détacher des carburants fossiles et promouvoir les énergies renouvelables. En parallèle, l'objectif ambitieux du gouvernement indien de 450 GW de capacité en énergies renouvelables installée d'ici 2030, soit 5 fois plus que les niveaux actuels, indique un marché potentiel considérable. Une réduction régulière des coûts de production, alimentée par des progrès technologiques et des enchères très suivies, contribueront à accélérer davantage l'adoption des énergies renouvelables.

À l'heure où la transition énergétique de l'Inde prend de la vitesse, l'approche à échelle, géographiquement diversifiée et pluri-technologique de ReNew, soutenue par une rigoureuse exécution de projet et une discipline financière exemplaire, aideront la Société à maintenir sa trajectoire de croissance.

Commentaires de la direction et des actionnaires

"Le secteur indien des énergies renouvelables a connu une croissance rapide ces dix dernières années", déclare Sumant Sinha, fondateur, président du conseil et PDG de ReNew. "Durant cette période, ReNew a joué un rôle clé pour garantir que les sources de cette croissance soient renouvelables, mais aussi compétitives. Au cours des dix prochaines années, ReNew projette de maintenir le cap de sa croissance de part de marché, de pérenniser sa contribution dans l'écologisation du secteur électrique indien, et d'aider le gouvernement indien à atteindre ses ambitieux objectifs d'énergies renouvelables. Nous continuerons de renforcer nos capacités, avec un stockage de batterie d'échelle industrielle, et des solutions d'énergie intelligentes. L'objectif de ReNew est d'optimiser sa position en tant que chef de file mondial de l'énergie propre, de rester à l'avant-garde de la transition énergétique indienne, et d'accompagner les efforts d'électrification et de décarbonisation de l'économie indienne."

"Lorsque nous avons clôturé notre IPO en décembre, nous cherchions à entrer en partenariat avec une société synonyme de changement à l'échelle mondiale, présentant un bilan éprouvé, et disposant d'une équipe de direction d'exception", explique Bob Mancini, PDG et directeur de RMG II. "Nous avons trouvé ce que nous cherchions en ReNew, et nous sommes ravis d'être en partenariat avec une équipe de incroyablement talentueuse dirigée par Sumant. Nos recherches sur ReNew ont confirmé qu'il s'agit non seulement du leader des énergies renouvelables en Inde, mais aussi de la société la mieux positionnée sur ce marché. Son engagement en faveur d'une croissance mesurée via des partenariats à long terme avec des agences gouvernementales centrales et étatiques en Inde, son échelle, son innovation technologique, et sa solide position financière devrait permettre à ReNew de tirer parti des tendances très prometteuses du marché électrique indien au cours de la prochaine décennie et au-delà. Nous sommes fiers de prendre part à cette histoire fantastique."

"Depuis notre partenariat fondateur avec Sumant Sinha, ReNew Power a incarné notre volonté de soutenir des équipes de direction visionnaires et des leaders à forte croissance dans le secteur des énergies renouvelables", déclare Michael Bruun, directeur général de la division en charge de la gestion d'actifs chez Goldman Sachs. "Nous avons eu l'honneur d'entrer en partenariat avec un grand nombre d'investisseurs de renom au fil des ans. Aujourd'hui, avec cette opération phare, nous avons le plaisir d'agrandir cette famille d'investisseurs pour cette importante initiative ESG."

Aperçu de la transaction

La capitalisation pro forma consolidée et entièrement diluée de la société combinée serait d'environ 4,4 milliards USD au cours de souscription de l'action PIPE de 10 USD, dans l'hypothèse qu'aucun actionnaire de RMG II n'exerce ses droits de rachat. Le produit brut est estimé à environ 1,2 milliard USD, comprenant 855 millions USD du PIPE et environ 345 millions USD d'encaisse en fidéicommis par RMG II, avant tout ajustement en raison des rachats potentiels par les actionnaires de RMG II.

Le produit sera utilisé pour soutenir la stratégie de croissance de ReNew, y compris la construction de son site de production d'énergie renouvelable à échelle industrielle, et pour réduire sa dette. La direction de ReNew, et son groupe actuel d'actionnaires, y compris Goldman Sachs, le Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Abu Dhabi Investment Authority, et JERA Co., Inc. (JERA), entre autres, qui détiennent ensemble 100% de ReNew aujourd'hui, transféreront une majorité de leur participation dans la nouvelle société, et devraient représenter environ 70% de la propriété effective une fois la transaction finalisée.

La direction de ReNew restera inchangée, avec Sumant Sinha au poste de président du conseil et PDG de la société fusionnée, supervisant ses initiatives de croissance stratégique et son expansion.

Le conseil d'administration de la société fusionnée inclura une représentation des actionnaires existants de ReNew, RMG II, et des directeurs indépendants. Bob Mancini sera nommé par RMG II au conseil d'administration. D'autres nominations au conseil seront faites avant la clôture.

La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de ReNew et le conseil d'administration de RMG II. La finalisation de la transaction proposée est sujette aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation de la Competition Commission of India et des actionnaires de RMG II. La transaction devrait être finalisée durant le deuxième trimestre de 2021.

Conseillers

Goldman Sachs (India) Securities Private Limited et Morgan Stanley India Company Private Limited ("Morgan Stanley") agissent en qualité de conseillers financiers auprès de ReNew dans le cadre du regroupement d'entreprise. Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant qu'agent de placement conjoint auprès de RMG II en rapport avec le PIPE. Latham & Watkins LLP, Nishith Desai & Associates et Cyril Amarchand Mangladas agissent en tant que conseillers juridiques auprès de ReNew.

BofA Securities est le conseiller financier exclusif de RMG II, et agit en tant que principal agent de placement dans le cadre du PIPE. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit également en tant que conseille financier auprès de RMG II. Khaitan & Co LLP agit en tant que conseiller juridique auprès de RMG II sur les aspects juridiques indiens.

Ropes & Gray LLP agit en tant que conseil auprès des agences de placement dans le cadre du PIPE.

À propos de ReNew Power Private Limited

ReNew Power Private Limited est le principal producteur indépendant d'énergies renouvelables en Inde en termes de capacité, et le 12e au niveau mondial. ReNew développe, conçoit, possède et exploite des sites d'énergie éolienne et solaire à échelle industrielle, ainsi que des sites d'énergie solaire distribuée générant de l'électricité pour des clients commerciaux et industriels. À compter de décembre 2020, ReNew disposait d'une capacité totale de près de 10 GW en actifs éoliens et solaires dans toute l'Inde, y compris des sites commandités et engagés. ReNew présente un bilan éprouvé de croissance organique et inorganique. L'actuel groupe d'actionnaires de ReNew est composé de plusieurs investisseurs de premier rang, notamment Goldman Sachs, CPP Investments, Abu Dhabi Investment Authority, GEF SACEF et JERA. www.renewpower.in

À propos de RMG Acquisition Corporation II

RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ: RMGB) est une société d’acquisition à vocation spécifique créée dans l'optique d'une fusion, d'un échange d'action, d'acquisition d'actifs, d'achat d'actions, d'un regroupement ou d'autres opérations similaires avec une ou plusieurs entreprises. RMG II a levé 345 millions de dollars dans le cadre de son premier appel public à l'épargne (14 décembre 2020), qui a été revu à la hausse en raison d'une forte demande, avec une option d'attribution excédentaire pour les souscripteurs. RMG II est dirigée par l'équipe de Jim Carpenter, Bob Mancini et Phil Kassin, qui apportent ensemble plus de 100 années d'expérience dans les placements principaux, les opérations, les transactions et la direction d'entreprises. RMG II ambitionne de s'appuyer sur la capacité de son équipe de direction à identifier, acquérir et diriger des activités couvrant un large éventail de secteurs, susceptibles de présenter des opportunités prometteuses en termes de retours à long terme ajustés sur les risques. www.rmgacquisition.com/

