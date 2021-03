ReNew Power : annonce avoir rejoint le Global Lighthouse Network du Forum économique mondial regroupant des sociétés à la pointe de la croissance durable et basée sur la technologie

ReNew Power (« ReNew » ou « la société »), la plus importante société indienne spécialisée dans les énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui avoir été admise au sein du Global Lighthouse Network du Forum économique mondial (FEM), qui reconnaît en tant que telles les entreprises ayant recours aux nouvelles technologies pour parvenir à une croissance rentable, durable et favorable à la collectivité. Lors de l'annonce de la désignation de ReNew, le FEM a qualifié les récents investissements de la société dans l'analyse numérique et l'apprentissage automatique pour augmenter le rendement de puissance, ainsi que la réduction des périodes d'indisponibilité de ses dispositifs de génération d'énergie solaire et éolienne de facteurs ayant contribué à sa nomination. ReNew est l'une des deux seules sociétés indiennes à avoir été acceptées au sein du Global Lighthouse Network cette année.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210315005698/fr/

Comme annoncé le 24 février 2021, ReNew a conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises avec RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ : RMGB, RMGBW, RMGBU), une SPAC (special purpose acquisition company) cotée en bourse, qui permettra à ReNew d'entrer elle-même en bourse. La finalisation de la transaction envisagée est soumise aux conditions de clôture d'usage et devrait intervenir au deuxième trimestre 2021.

Les installations de ReNew situées à Hubli ont fait l'objet d'une mention spéciale pour leur travail innovant en matière de développement et de déploiement de solutions avancées d'analyse et d'apprentissage automatique destinées à accroître le rendement des actifs solaires et éoliens de l'entreprise. Le déploiement technologique a aidé ReNew à optimiser la productivité du personnel de 31 % et à réduire les périodes d'indisponibilité de ses actifs de 31 %, sans aucune dépense supplémentaire en capital.

Réagissant à ce grand honneur, M. Sumant Sinha, fondateur et président-directeur général de ReNew Power, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été accueillis au sein du Global Lighthouse Network par le Forum économique mondial. Cette reconnaissance atteste de nos efforts de transformation au moment où nous nous engageons dans le processus qui doit nous permettre de devenir une entreprise d'énergies renouvelables axée sur les données et soutenant la transition énergétique de l'Inde. Plus nous nous développons et plus nous nous tournons vers les technologies, de sorte à mieux gérer les perturbations, à nous préparer aux rééquilibrages de l'offre et de la demande, et à accorder la priorité au développement de la main d'œuvre. »

Le Global Lighthouse Network du FEM est un groupe de 69 entreprises servant de plateforme pour développer, reproduire et amplifier des innovations, mais aussi créer des opportunités d'apprentissage et de collaboration interentreprises tout en définissant de nouvelles normes de référence de l'industrie mondiale.

Évoquant le Global Lighthouse Network, M. Enno de Boer, partenaire chez McKinsey & Company et responsable international des activités industrielles, a expliqué : « Les 69 fabricants "phares" (lighthouse) ouvrent la voie à l'avenir des capacités opérationnelles. Bien qu'aucun secteur ne soit épargné par la transformation numérique, quatre d'entre eux en redéfinissent les normes : les industries de pointe, le secteur des produits de consommation emballés, celui des produits médicaux et pharmaceutiques et les industries lourdes. Nous observons l'émergence d'un changement de paradigme, de la réduction des coûts à une plus grande attention accordée à la poursuite de la croissance et à la durabilité environnementale. Les "phares" prouvent que le déblocage de capacités intelligentes à travers les technologies numériques est plus efficace que les dépenses en capital. »

Au sujet du programme Lighthouse, M. Francisco Betti, responsable de l'élaboration des processus de fabrication et de production de pointe au Forum économique mondial, a affirmé : « Nous vivons une époque de transformation industrielle sans précédent. L'avenir appartient aux entreprises désireuses d'adopter une posture de rupture et de saisir de nouvelles opportunités. Malgré leurs difficultés, les grands changements actuels nous invitent instamment à réimaginer la croissance. Les "phares" illuminent l'avenir du secteur manufacturier et industriel. »

ReNew Power et l'ensemble du groupe d'entreprises appartenant au Global Lighthouse Network du Forum économique mondial seront officiellement investis lors de l'événement en ligne « Lighthouse Live: Reimagining Operations for Growth » qui se tiendra le 17 mars 2021 à 8 h EST/14 h CET/18 h 30 IST. Les parties intéressées sont invitées à s'inscrire et à y assister en cliquant sur le lien suivant : https://broadcast.mckinsey.com/332/4794/microsite/global-lighthouse-network-awards-2021.asp

À propos de ReNew Power

ReNew Power Private Limited est le principal producteur indépendant d'énergies (PIE) renouvelables en Inde en termes de capacité, et le 13e au niveau mondial en termes de capacités opérationnelles. ReNew développe, conçoit, possède et exploite des projets éoliens et solaires à échelle industrielle, ainsi que des projets d'énergie solaire distribuée générant de l'électricité pour des clients commerciaux et industriels. À compter du 31 décembre 2020, ReNew Power disposait d'une capacité totale de près de 10 GW en actifs éoliens et solaires dans toute l'Inde, y compris des sites commandités et engagés. ReNew présente un solide bilan de croissance organique et inorganique. L'actuel groupe d'actionnaires de ReNew est composé de plusieurs investisseurs de premier rang, dont Goldman Sachs, CPP Investments, Abu Dhabi Investment Authority, GEF SACEF et JERA. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.renewpower.in ; suivez ReNew Power sur Twitter à l'adresse @ReNew_Power

À propos du Global Lighthouse Network

Le Global Lighthouse Network est un groupement international de sites de production et autres installations leaders dans l'adoption et l'intégration des technologies de pointe de la quatrième révolution industrielle (4IR pour Fourth Industrial Revolution). Ces « phares » appliquent les technologies clés de cette révolution, comme l'intelligence artificielle, l'impression en 3D et l'analyse des mégadonnées afin de maximiser leur efficacité et leur compétitivité à grande échelle, de transformer les modèles commerciaux et de stimuler la croissance économique tout en accroissant les effectifs, protégeant l'environnement et contribuant au processus d'apprentissage des fabricants de toutes tailles, quels que soient leurs secteurs et lieux d'implantation. Le Global Lighthouse Network est un projet du Forum économique mondial mené en collaboration avec McKinsey & Co. Les entreprises et filières qui rejoignent le réseau sont désignées par un groupe d'experts indépendants.

Ni offre ni sollicitation

Le présent communiqué de presse a valeur exclusivement informationnelle et ne saurait constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucun titre ne peut être vendu dans une juridiction dans laquelle l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant enregistrement ou homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction en question.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210315005698/fr/