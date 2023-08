RO Jewels Limited est une société de vente en gros de bijoux basée en Inde, qui se consacre à la vente en gros de chaînes en or et en argent. Les produits de la société comprennent des chaînes, des bracelets, des mala à particules, des mangalsutra, des bangles, des parures, des lingots d'or/argent et des colliers. La société se concentre sur l'achat de chaînes et d'autres bijoux prêts à l'emploi auprès des fabricants de bijoux ou de grossistes indépendants situés à Ahmedabad et à Mumbai, puis les vend dans sa salle d'exposition située à Manek Chowk, Ahmedabad et dans d'autres bijouteries. Les bijoux de la Société sont largement vendus dans tout le Gujarat uniquement par le biais du marketing interentreprises (B2B) et directement aux détaillants et aux grossistes. Le siège social de la Société est basé à Ahmedabad.

Secteur Habillement et accessoires