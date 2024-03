Robert Half a annoncé que John Reed, qui a 25 ans d'expérience dans le domaine des solutions de talents et du conseil aux entreprises, a été nommé président de district senior pour les solutions de talents technologiques, supervisant les opérations dans l'ouest des États-Unis. À ce titre, M. Reed dirigera les groupes de pratique de Robert Half dans les domaines de la technologie, du marketing et de la création, en mettant en relation des talents spécialisés et en fournissant des solutions de conseil uniques aux entreprises de la région. Fort d'une longue expérience dans le domaine des solutions technologiques et des talents, M. Reed apporte une expérience et des connaissances considérables à ce poste.

Au cours de sa carrière chez Robert Half, il a occupé des postes de direction clés dans le domaine de la technologie, notamment en tant que directeur régional, président de district et directeur exécutif. En tant que directeur exécutif, il s'est fait le champion de nombreuses initiatives clés et des meilleures pratiques opérationnelles pour l'entreprise. En 2017, s'appuyant sur sa connaissance approfondie des besoins des clients et des capacités des entreprises, Reed a contribué au lancement des solutions technologiques gérées de Robert Half, qui offrent un mélange stratégique de solutions de talents et de services de conseil.

Reed est également chargé de cultiver des partenariats avec de nombreuses alliances et organisations professionnelles au sein du réseau de Robert Half, notamment l'International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP), The Association of IT Professionals (AITP) et HDI, une association pour les professionnels du support technique.