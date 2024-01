Robert Half International, Inc. est le leader mondial du recrutement spécialisé. Le groupe intervient essentiellement dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la banque et de l'assurance, du juridique et du fiscal. Le CA par activité se répartit comme suit : - placement temporaire de personnel (62,6%) ; - prestations de services (27,4%) : prestations de conseil en gestion des risques liés à l'activité commerciale et aux technologies et prestations de services d'audit interne ; - placement permanent de personnel (10%). 78,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

