Les bénéfices de Robert Walters augmentent en 2022, alors que le PDG partira en avril

(Alliance News) - Robert Walters PLC a annoncé vendredi une année de croissance à deux chiffres, alors que son directeur général éponyme s'apprête à partir après 38 ans à la tête de l'entreprise.

La société de recrutement basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 13% pour atteindre 1,10 milliard de livres sterling en 2022, contre 970,7 millions de livres sterling en 2021, grâce à l'augmentation des revenus nets d'honoraires dans toutes les formes de recrutement. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 11 %, passant de 50,2 millions de livres sterling à 55,6 millions de livres sterling. Le coût des ventes a augmenté de 8,8 %, passant de 617,1 millions de livres sterling à 671,4 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs ont augmenté de 24 %, passant de 299,5 millions de livres sterling à 370,0 millions de livres sterling.

Elle a proposé un dividende final de 17,0 pence, en hausse de 13 % par rapport à 15,0 pence. Cela porte le dividende total à 23,5 pence, soit 15 % de plus que les 20,4 pence de l'année précédente.

Entre-temps, le directeur général Robert Walters se retirera lors de l'assemblée générale annuelle de la société, fin avril, et passera les rênes à Toby Fowlston. M. Fowlston a rejoint le groupe en 1999 et a récemment occupé le poste de directeur général de Robert Walters et de Walters People, deux marques mondiales de recrutement. "Ayant travaillé en étroite collaboration avec Toby au cours des dernières années, je suis convaincu que le groupe est entre de bonnes mains et qu'il continuera à se renforcer dans les années à venir", a déclaré M. Walters.

Les actions de Robert Walters ont baissé de 0,2 % à 491,00 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.