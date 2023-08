(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

LMS Capital - Société d'investissement basée à Londres - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin était en baisse de 4,3% à 55,2 pence contre 57,7 pence au 31 décembre. La société déclare un dividende intérimaire de 0,3 pence par action pour le semestre clos le 30 juin et un dividende final de 0,625 pence par action pour l'exercice clos le 31 décembre, tous deux inchangés par rapport à l'année précédente. Le président Robert Rayne déclare : "Nous restons concentrés sur le déploiement prudent de notre capital et, au cours de la période, notre équipe s'est engagée dans des négociations actives dans le secteur des résidences pour personnes âgées.... La rationalisation de la base de coûts progresse bien, mais les pannes d'équipement entraînant des interruptions de production continuent de retarder la mise en œuvre du plan d'entreprise, bien qu'elles soient en cours de résolution. Nous espérons pouvoir faire état de progrès sur tous les fronts au cours du second semestre de l'année".

Filtronic PLC - Concepteur et fabricant de produits et de sous-systèmes pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense, des infrastructures de télécommunications, de l'espace et des communications critiques, basé à Sedgefield, en Angleterre - Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mai a baissé de 4,7 %, passant de 17,1 millions de GBP l'année précédente à 16,3 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt s'élève à 100 000 GBP, contre 1,9 million GBP l'année précédente. Les liquidités nettes chutent de 48 % à 1,6 million de livres sterling, contre 3,1 millions de livres sterling l'année précédente. "Nous sommes encouragés par l'augmentation de l'activité sur le marché et par le nombre de demandes de devis pour des produits importants et complexes exigeant des capacités de niveau mondial. Le renforcement de nos équipes de développement commercial et d'ingénierie a été essentiel pour pouvoir répondre rapidement", déclare le président Jonathan Neale.

System1 Group PLC - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a baissé de 3,0 % pour atteindre 24,3 millions de livres sterling, contre 24,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 23 %, passant de 900 000 GBP à 700 000 GBP. La trésorerie nette au 31 mars était de 5,7 millions de livres sterling, soit une baisse de 34 % par rapport aux 8,7 millions de livres sterling de l'année précédente. System1 prévoit une croissance globale des revenus pour l'exercice 2024. "L'entreprise a réalisé un excellent second semestre et a créé une dynamique qui s'est poursuivie jusqu'à l'exercice 2024, avec une croissance rentable sur l'ensemble de notre offre de plateformes. Nous exécutons sans relâche le plan décrit dans l'examen stratégique avec une stratégie de mise sur le marché visant à gagner avec les plus grandes entreprises du monde", a déclaré le directeur général James Gregory.

NWF Group PLC - Distributeur d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires et de carburants agricoles basé à Nantwich, en Angleterre - Le bénéfice avant impôt augmente de 58 %, passant de 12 millions de GBP à 18,9 millions de GBP. Le chiffre d'affaires augmente de 20 % pour atteindre 1,05 milliard de livres sterling, contre 878,6 millions de livres sterling l'année précédente, ce qui, selon la société, constitue un ensemble de "résultats très solides" en dépit des défis "inflationnistes". Déclaration d'un dividende total par action de 7,8 pence, en hausse de 4,0 % par rapport aux 7,5 pence de l'année précédente. "Je suis heureux d'annoncer une nouvelle année de progrès significatifs pour le groupe, dépassant les attentes du marché établies au début de l'exercice financier. Au cours d'une année marquée par des défis importants liés aux pressions inflationnistes et à la crise du coût de la vie, il a été particulièrement positif d'enregistrer des performances solides dans les trois divisions", a déclaré Philip Acton, président du conseil d'administration.

Robert Walters PLC - Société de recrutement basée à Londres - Le chiffre d'affaires du premier semestre clos le 30 juin a augmenté de 2,0 %, passant de 538,6 millions de livres sterling à 548,3 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt chute de 70 %, passant de 26,4 millions de livres sterling à 8,1 millions de livres sterling. La trésorerie nette du premier semestre tombe à 69,8 millions de livres sterling, soit une baisse de 15 % par rapport aux 81,8 millions de livres sterling de l'année précédente. Toby Folwston, directeur général, déclare : "La baisse de confiance des clients et des candidats que le groupe a signalée pour la première fois au cours du second semestre de l'année dernière n'a pas encore montré de signes durables d'amélioration sur de nombreux marchés et dans de nombreuses disciplines spécialisées du groupe... Face aux pressions commerciales actuelles, nous avons l'intention de protéger le noyau stratégique du groupe, de nous concentrer sur la productivité des consultants et de gérer raisonnablement notre base de coûts, tout en continuant à investir prudemment dans l'attraction et le développement de notre personnel et de notre infrastructure mondiale à long terme. Robert Walters déclare un dividende intérimaire de 6,5 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. La société déclare que ses activités sont conformes aux attentes du conseil d'administration.

Sutton Harbour Group PLC - Opérateur portuaire basé à Plymouth, Angleterre - La valeur nette d'inventaire par action tombe à 43,1 pence, soit une baisse de 0,5 % par rapport aux 43,3 pence de l'année précédente. Sutton Harbour enregistre une perte avant impôts de 2 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 561 000 livres sterling l'année précédente. Les recettes augmentent de 12,5 % pour atteindre 8,1 millions de livres sterling, contre 7,2 millions de livres sterling l'année précédente. La dette nette augmente de 20 %, passant de 24,4 millions de livres sterling à 29,3 millions de livres sterling. "Le conseil d'administration se réjouit de la réussite des nouveaux développements visant à atteindre les objectifs de maintien et d'amélioration de l'attractivité et de l'agrément de la région du port de Sutton et à créer une croissance de la valeur à long terme des actifs. Les investissements réalisés au cours de l'année écoulée sont la preuve qu'il est possible d'obtenir un succès durable en améliorant l'environnement du port au profit des visiteurs, des travailleurs et des résidents", a déclaré le président exécutif Philip Beinhaker.

