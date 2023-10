Robert Walters plc est un cabinet mondial de conseil en recrutement spécialisé basé au Royaume-Uni. Les consultants spécialisés de la société placent des candidats sur une base permanente, contractuelle et intérimaire dans des disciplines professionnelles spécialisées, telles que la comptabilité et la finance ; la banque et les services financiers ; la technologie, le droit, la chaîne d'approvisionnement, les achats et la logistique ; la fiscalité et la trésorerie ; la gestion intérimaire ; la fabrication et l'ingénierie ; et les ressources humaines. Ses segments comprennent l'Asie-Pacifique, le Royaume-Uni, l'Europe et les autres pays. Ses solutions de recrutement comprennent la soumission d'un emploi, un guide des salaires, des services d'information sur le marché, des campagnes et des livres blancs, des webinaires et des podcasts, la diversité et l'inclusion, des conseils en matière de recrutement, le recrutement dans le secteur public, la recherche de cadres et des services de conseil. Elle propose des conseils en matière de carrière, tels que des conseils pour les entretiens, la gestion d'une offre d'emploi, le développement de carrière, la démission professionnelle, la boîte à outils des compétences professionnelles, et autres. Elle opère sur cinq continents, avec des bureaux dans plus de 30 pays.