Robert Walters voit des performances régionales panoramiques au premier trimestre

(Alliance News) - Robert Walters PLC a déclaré jeudi que les revenus nets d'honoraires étaient en hausse marginale, alors que la société a fait état d'un début d'année "plus lent" dans un contexte d'incertitude économique persistante.

La société de recrutement basée à Londres a déclaré que le revenu net d'honoraires au premier trimestre 2023 était de 102,4 millions de livres sterling, soit une augmentation de 4,1% par rapport aux 98,4 millions de livres sterling de l'année précédente. La société a noté que le revenu net d'honoraires est resté inchangé à taux de change constant, en raison de l'impact de l'incertitude mondiale.

Le revenu net des honoraires de la région Asie-Pacifique a diminué de 1,1 % pour atteindre 43,4 millions de livres sterling, contre 43,9 millions de livres sterling en 2022, avec une baisse de 44 % en Chine, les conditions du marché continuant d'être affectées par les disruptifs de Covid. Pendant ce temps, le revenu net du Royaume-Uni a baissé de 8,9% à 16,3 millions de livres sterling, contre 17,9 millions de livres sterling.

En Europe, le revenu net d'honoraires a augmenté de 16 %, passant de 29,5 millions de livres sterling à 34,3 millions de livres sterling, grâce à de bonnes performances dans sept des neuf marchés de la société, y compris des résultats records en Belgique et en Allemagne, en hausse de 10 % et 25 % respectivement.

Les autres revenus de commissions nets internationaux ont augmenté pour atteindre 8,4 millions de livres sterling, soit une hausse de 18 % par rapport aux 7,1 millions de livres sterling de l'année précédente. En Amérique du Sud, les revenus du Brésil ont augmenté de 58 % et ceux du Chili de 22 %, tandis que les revenus nets de commissions du Moyen-Orient ont progressé de 24 %.

Le directeur général, Robert Walters, a déclaré : "Comme nous l'avons indiqué dans nos récents résultats de fin d'année, l'incertitude du marché que nous avons connue à la fin de l'année dernière s'est répercutée sur le premier trimestre de 2023. Nos activités en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud ont relativement bien résisté, tandis que l'Asie-Pacifique et le Royaume-Uni ont enregistré des baisses à un chiffre de leur revenu net d'honoraires, même si les comparaisons avec l'année précédente ont été difficiles et record.

"Il convient de noter que les fondamentaux du marché du recrutement, tels que les niveaux de postes vacants et l'inflation des salaires, restent relativement robustes, ce qui, associé à une pénurie mondiale systémique de professionnels qualifiés, permet d'être optimiste quant à la reprise des niveaux d'activité lorsque les conditions du marché mondial deviendront plus clémentes. Un retour de la confiance dans l'économie chinoise, une stabilisation du secteur technologique et une baisse continue de l'inflation devraient avoir un effet positif sur les perspectives mondiales".

Les actions de Robert Walters ont chuté de 1,4 % à 432,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.