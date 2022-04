Robertet : De retour sur le support 19/04/2022 | 13:40 Nicolas Chéron 19/04/2022 | 13:40 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 841€ | Objectif : 1051€ | Stop : 761€ | Seuil d'invalidation : 915€ | Potentiel : 24.97% Enfermé au sein d'un trading range, le titre Robertet revient à proximité de la borne basse de cette phase de distribution. L'ouverture de positions haussières apparaît opportun.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 841 € pour viser les 1051 €. Points forts Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 26.18 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Sous-secteur Produits chimiques de spécialité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROBERTET -12.10% 2 134 SIKA AG -16.89% 51 258 ECOLAB INC. -25.38% 50 113 GIVAUDAN SA -18.64% 38 086 EMS-CHEMIE HOLDING AG -14.84% 21 543 SYMRISE AG -15.69% 16 565 HOSHINE SILICON INDUSTRY CO.. -29.11% 15 785 CRODA INTERNATIONAL PLC -24.96% 13 688 UMICORE 8.73% 10 067 NITTO DENKO CORPORATION -3.71% 9 995 LB GROUP CO., LTD. -27.11% 7 795

Données financières EUR USD CA 2021 606 M 654 M - Résultat net 2021 73,3 M 79,1 M - Tréso. nette 2021 64,7 M 69,8 M - PER 2021 26,2x Rendement 2021 0,81% Capitalisation 1 978 M 2 134 M - VE / CA 2021 3,16x VE / CA 2022 2,86x Nbr Employés 1 860 Flottant 30,7% Prochain événement sur ROBERTET 29/04/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 857,00 € Objectif de cours Moyen 1 157,50 € Ecart / Objectif Moyen 35,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Philippe Maubert Chairman & Chief Executive Officer Gilles Audoli Chief Financial Officer Gilberte Pincon Lombard Independent Director Alain Moynot Independent Director Colette Robert Independent Director