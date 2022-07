Robertet : 29/07/2022 Note d'information de Robertet dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Robertet sur ses propres action

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

PORTANT SUR 225 989 ACTIONS

Réalisée dans le cadre du programme de rachat d'actions de la société autorisé par l'assemblée

générale mixte du 14 juin 2022

PRESENTEE PAR

et Banque présentatrice Banque présentatrice et garante

PRIX DE L'OFFRE: 885 euros par action Robertet

DURÉE DE L'OFFRE: 10 jours de négociation minimum

NOTE D'INFORMATION ETABLIE PAR ROBERTET

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son Règlement général, l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a, en application de la décision de conformité de l'offre publique d'achat simplifiée en date du 29 juillet 2022, apposé le visa n° 22- 330 sur la présente note d'information. Cette note d'information a été établie par Robertet et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1, I, du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

La présente note d'information est disponible sur les sites Internet de Robertet (www.robertet.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peut être obtenue sans frais auprès de Robertet (37, avenue Sidi Brahim - 06130 Grasse), de Lazard Frères Banque (175, Boulevard Haussmann Paris 75008) et de Portzamparc (1, boulevard Haussmann, 75009 Paris).

Conformément à l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Robertet seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée selon les mêmes modalités.

15865894.1