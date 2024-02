Robertet : A suivre aujourd'hui

Le 19 février 2024 à 08:01 Partager

Le chiffre d’affaires de l’année 2023 de Robertet a progressé de 2,6% à 721,13 millions d’euros. La croissance organique est ressortie à 4,5%. Elle "est portée par l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Amérique du Sud, tandis qu’elle est restée stable en Europe". La Parfumerie a représenté 37,9 % du chiffre d'affaires et croît de 9,3%, "portée par les grands succès de marques émergentes et leur expansion internationale". Les Arômes représentent 36% des revenus et augmentent de 5,1%, ce qui reflète la bonne santé de la division dans un marché qui s'est contracté en 2023.



Les Matières Premières représentent 23,2% du chiffre d'affaires et baissent de 9,6% "en raison du recul prolongé de l'aromathérapie aux Etats-Unis et du bio".



La division Health & Beauty représente 2,9% des ventes, en hausse de 3,9%. Elle "poursuit son déploiement commercial international avec des ingrédients actifs naturels de haute qualité".



Le spécialiste des parfums, arômes et matières premières naturelles précise que l'Ebitda 2023 sera en augmentation et que le ratio Ebitda sur chiffre d'affaires sera en léger retrait par rapport au taux de 18,3% en 2022.