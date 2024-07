Robertet est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits aromatiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - compositions et bases de parfums (37,9%) ; - arômes alimentaires (36%) ; - ingrédients aromatiques naturels (23,2%) ; - ingrédients pour produits de santé et de beauté (2,9%). A fin 2023, le groupe dispose de 31 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,9%), Europe (21,1%), Etats-Unis (35,6%) et autres (25,4%).